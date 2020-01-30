КПВВ Донетчины: Мужчина пытался провезти в «ДНР» самурайский меч (Фото)

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» вчера, 29 января, пограничники остановили мужчину с самурайским мечом. Оружие японских самураев он вез через линию разграничения в багажнике автомобиля на неподконтрольную украинским властям территорию. Меч и его владельца передали работникам полиции. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«На контрольном пункте "Новотроицкое", в багажном отделении одного из автомобилей, который двигался на временно оккупированную территорию Украины, обзорная группа пограничников и представителей Государственной фискальной службы Украины обнаружила спрятанное холодное оружие. Водитель автомобиля, почувствовав в себе дух самурая, таким способом пытался переместить через линию разграничения японский боевой меч типа "катана"», – говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, найденное оружие и современного последователя кодекса «Бусидо» пограничники передали работникам полиции.

В территориальном подразделении Национальной полиции зафиксировали сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Сейчас проводятся соответствующие процессуальные действия.