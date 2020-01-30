Задержали во время боя: На Донетчине участнику НВФ «ДНР» сообщили о подозрении

На Донетчине следователи прокуратуры сообщили о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», задержанному во время боевого столкновения. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, участнику НВФ «ДНР» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть, в участии в террористической организации.

Как установило досудебное расследование, в июле 2014 года мужчина, после прохождения специальной боевой подготовки, нес «службу» на блокпосту НВФ, расположенном в неподконтрольной Горловке, а также охранял места расположения военной техники и участвовал в обстрелах позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из установок «Град» и «Гвоздика».

В частности, в 2015 году, мужчина выполнял «боевые задачи», находясь сначала в составе «2 мотострелкового батальона», располагавшегося в неподконтрольном Енакиево, а впоследствии «исполнял обязанности» старшего наводчика миномета в составе одной из «мотострелковых бригад ДНР» в районе Углегорска.

По данным прокуратуры, 27 января 2020 года, во время боевого столкновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) НВФ с силами ВСУ в районе Красногоровки, мужчина был задержан.

Сейчас продолжается досудебное расследование. «Проводятся первоочередные процессуальные и следственные (розыскные) действия», – говорится в сообщении.