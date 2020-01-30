В «Л-ДНР» из России прибывают снайперы

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) дополнительно привлекает снайперов, которые прибывают из России через неконтролируемые Украиной участки госграницы. Об этом сегодня, 30 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Праута.

По его словам, речь идет, прежде всего, об Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях. «Таким образом противник пытается деморализовать личный состав подразделений Объединенных сил, нанести потери и спровоцировать ответный огонь», – добавил Праута.

Также, по информации ГУР, привлекаются дополнительные снайперские пары, которые не относятся к штатным подразделениям 1, 2 АК и прибывают на неподконтрольную Украине территорию Донецкой и Луганской областей из России через неконтролируемые участки границы.