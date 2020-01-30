Шел из России: На Луганщине пытался перейти госграницу мужчина, находящийся в розыске

На Луганщине вчера, 29 января, в пункте пропуска «Меловое» пограничники Луганского отряда, из состава Объединенных сил, обнаружили мужчину, который находился в розыске. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«Гражданин Украины, 1988 года рождения, прибыл пешком в пункт пропуска «Меловое» из России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки документов стражи порядка выяснили, что мужчина разыскивается правоохранительными органами на территории Украины по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 185 УК «Кража».

«Для принятия дальнейшего правового решения мужчина передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов», – сообщили в Госпогранслужбе.