Субсидии пересчитали: В Мариуполе разъяснили, почему размер пособия уменьшили

В Мариуполе в январе 2020 года получателям жилищных субсидий был уменьшен размер пособия за декабрь. Автоматический пересчет был проведен для всех получателей субсидии в связи с уменьшением цены на газ. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что в декабре 2019 года цена на газ для населения была снижена на 13%, по сравнению с ценой в ноябре. Если в ноябре цена на голубое топливо составляла 4 899 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбыта и ​​транспортных расходов), то в декабре цена газа составляла – 4 277 грн за за 1 тыс. кубометров.

«Согласно п. 92 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного Кабинетом Министров Украины от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива" перерасчет жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения без обращения граждан осуществляется в случае изменения размера цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги», – говорится в сообщении горсовета.