В «Л-ДНР» вблизи линии разграничения НВФ сосредотачивают танки и артиллерийские установки

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) скрыто сосредотачивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения, нарушая договоренности о зонах отвода тяжелого вооружения. Об этом сегодня, 30 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки сообщает о плановой ротации передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 Армейского корпуса. В ходе ротации противник осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией. В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредотачивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения», – отметил Праута.

По его словам, ротации войск предшествовали интенсивные мероприятия боевой подготовки батальонных (ротных) тактических групп НВФ с проведением стрельб, в том числе, с отработкой перехода от обороны к наступлению.