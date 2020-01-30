В Донецке решают вопрос о закрытии двух шахт

В неподконтрольном украинским властям Донецке решают вопрос о закрытии двух шахт. Об этом сегодня, 30 января, сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, сообщается, что шахту им. Челюскинцев и шахту им. Калинина могут закрыть «ввиду их нерентабельности». При этом «глава ДНР» Денис Пушилин уверяет, что «необходимо всесторонне рассмотреть данную проблему» и что «решение еще не принято».

«Я лично против закрытия любого предприятия, если существует хоть какая-то возможность, чтобы предприятие работало. Нужно обсуждать вопрос не только с позиций экономики, но и с политической стороны. Я лично склоняюсь к тому, чтобы предприятие работало – утверждает Пушилин.

«Но все же необходимо провести ряд совещаний, утвердить программы развития. Сейчас решение еще не принято», – добавляет он.