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Потеряла 30 тыс. грн: На Донетчине женщина стала жертвой мошенника

30.01.20 15:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жительница Бахмута (Донецкая обл.) потеряла 30 тыс. грн, «купив» мебель. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина незаконно завладел ее деньгами.

«Увидев на сайте объявление по продаже мебели, женщина захотела ее приобрести. Для этого она позвонила "продавцу", чтобы договориться о покупке. Мужчина сказал, что как только женщина переведет 50% от стоимости товара, он сразу вышлет его. Однако, как только псевдо-продавец получил желаемую сумму, его телефон оказался выключенным», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, которым грозит ограничение и лишение свободы сроком до 3-х лет.

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