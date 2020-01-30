Появились подробности погрома в опорной школе Мариуполя (Фото)

Вандал, повредивший имущество школы в Кальмиусском районе Мариуполя, задержан. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Мариуполя.

Установлено, что под воздействием алкоголя 20-летний мариуполец испортил почти 20 дверей, разбил лампы и сорвал камеры видеонаблюдения в учебном заведении. Дебошир орудовал шваброй, круша все на своем пути.

В последствии парень был задержан полицией охраны. Правоохранители выясняют мотивы преступления. Открыто дело по статье «Хулиганство».

Напомним, в 2019 году в этом учебном заведении провели капитальный ремонт. Школа № 47 оснащена самым современным оборудованием в предметных кабинетах и ​​обустроена удобной мебелью. Открыт музей украинского быта, работает современная система школьного питания. Также реанимирована спортивная инфраструктура учебного заведения. Общий объем инвестиций в проект составил более 80 млн грн.