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В «ЛНР» мужчина избил знакомого до смерти

31.01.20 08:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В одном из домов неподконтрольного украинским властям пос. Успенка (Луганская обл.) обнаружен труп мужчины 1950 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Утверждается, что во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошла ссора. Поводом для рукоприкладства послужило прозвучавшее от потерпевшего предупреждение не ходить больше к их общей знакомой.

«Задержанный пояснил, что после драки избитый самостоятельно встал и отправился в дом к общей знакомой, а сам он пошел к другу продолжать распивать спиртные напитки. О том, что потерпевший умер, узнал на следующее утро», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину.

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