В «ДНР»: В Еленовке произошло убийство

В неподконтрольной украинской власти Еленовке (Донецкая обл.) убили пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Утверждается, что ранее судимый 34-летний вор ночью проник в дом пожилой женщины. Однако хозяйка еще не спала и встретила его в коридоре. Мужчина напал на пенсионерку, избивал и требовал деньги.

«Подозреваемый обыскал дом в поисках денег и ценностей. В одном из ящиков стола нашел ювелирные украшения – цепочку и крестик. Испугавшись ответственности за содеянное, злоумышленник скрылся», – говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм старушка скончалась, а убийце грозит 15 лет тюрьмы.