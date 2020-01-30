Гримчака освободили из СИЗО

Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гримчака. Об этом сообщила адвокат Гримчака Татьяна Матяш, сообщает « УНН ».

«Судья изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест», – сказала Матяш.

Напомним, что 23 января Гричака перевели из Черниговского в Лукьяновское СИЗО.

Напомним, 20 декабря ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Юрия Гримчака, уменьшив размер залога с 5 млн 999 тыс. 283 грн до 1 млн 999 тыс 761 грн. Ранее сообщалось, что задержанному вместе с бывшим заместителем главы МинВОТ Юрием Гримчаком Игорю Овдиенко ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года.

Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявляла, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки.