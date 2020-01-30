ЕСПЧ отказался налагать запрет на экстрадицию Цемаха в Нидерланды

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды Владимира Цемаха в качестве обеспечительной меры в рамках его жалобы в Страсбургский суд. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, который позволил бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды», – сказал Кучерена.

Он отметил, что, «несмотря на такое решение Страсбургского суда, продолжим искать другие пути по защите интересов Цемаха».

Кучерена отметил также, что лично не получал официального ответа от Страсбургского суда. «Не менее странным представляется утверждение ЕСПЧ о том, что в мой адрес своевременно направлялись ответы на все обращения. Я ничего не получал от ЕСПЧ, не понятно, куда это все присылали», – сказал адвокат.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы самолета Боинг-777 рейса MH17.