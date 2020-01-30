Национальный банк снизил учетную ставку до 11%

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк продолжает смягчения монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

Ожидается, что всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года. Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность.

Вместе с тем НБУ напомнил, что реализация ряда указанных проинфляционных рисков, как внутреннего, так и внешнего происхождения, может вызвать медленнее снижение учетной ставки.

Зато в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом.