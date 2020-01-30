На Донетчине пресекли две попытки передачи наркотиков

Полицейские Покровской оперзоны предотвратили две попытки передачи наркотиков. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что за минувшие сутки правоохранители выявили двух мужчин с наркотиками.

«Вчера вечером сотрудники отдела криминальной полиции Покровского отдела полиции получили оперативную информацию о том, что 21-летний житель г. Селидово ждет посылку с наркотическими веществами. Во время проверки полученных посылок молодого человека информация подтвердилась. В результате осмотра было изъято вещество, похожее на амфетамин и психотропные вещества. Сам молодой человек пояснил, что получал посылки по просьбе товарища», – рассказали в полиции.

В тот же вечер полицейскими был задержан 28-летний житель Селидово, который перебросил через забор исправительной колонии сверток с веществом, похожим на наркотическое.

«По словам правонарушителя, этот сверток он только нашел, а перебросил через забор потому что "испугался, когда увидел полицейских и просто пытался его выбросить". В ходе проверки было установлено, что мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности», – сообщили в пресс-службе.

В обоих случаях наркотические вещества изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении мужчин возбуждены уголовные производства по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.