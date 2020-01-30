«200 скорых для Украины»: Как автомобили Фонда Рината Ахметова спасают украинцев

Славское – известный горнолыжный курорт Карпат, куда приезжают тысячи туристов. Медики в таких районах всегда наготове. Самые частые вызовы – травмы, отравления, змеиные укусы и вирусные инфекции. Помимо туристов Славская городская больница обслуживает еще 9 тыс. местных жителей. Совсем недавно экстренные выезды были настоящим испытанием для врачей. Ведь регион горный, и добраться в отдаленные населенные пункты непростая задача. Но с появлением «скорой» на базе внедорожника от Фонда Рината Ахметова ситуация изменилась в лучшую сторону. Такого автомобиля Славской больнице очень не хватало – он и преодолеет снежные заносы, и проедет по обледеневшей дороге. А в салоне есть все необходимое для спасения жизни: кардиограф, дефибриллятор, медицинские шины и прочее. И что немаловажно, есть возможность транспортировать пациента в лежачем положении, сообщает пресс-служба Фонда.

«Такая машина всем нам очень нужна, особенно в снегопады. Раньше врач просто не мог добраться. Автомобиль на вес золота», – говорит местная жительница Мирослава Чека.

Новой «скорой помощи» рады и сами медики.

«Мы даже не надеялись на появление "скорой" такого высокого уровня. Благодарны Фонду Рината Ахметова за столь высокотехнологический медицинский транспорт. Сегодня качество оказания помощи поднялось на новый уровень», – отметила Оксана Зенинец, главврач Славской горбольницы.

Благодаря проекту «200 скорых для Украины» врачи спасают жизни по всей стране. В том числе – и в зоне конфликта. Так, в конце ноября в Марьинке местную жительницу снайпер ранил в плечо. Прямо на месте происшествия первую помощь оказала бригада медиков на автомобиле «скорой помощи» типа В Фонда – настоящей реанимации на колесах. Затем раненую доставили в больницу Курахово. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

«Спасибо Вам за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачу 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно», – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».