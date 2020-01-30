Спасти хотя бы одну жизнь из плена: Асеев в Совете Европы попросил надавить на Москву (Видео)

Освобожденный из плена «ДНР» украинский журналист Станислав Асеев выступил в ПАСЕ в Страсбурге и встретился со многими правозащитниками. Об этом он сообщил сегодня, 30 января, на своей странице в Facebook.

Станислав уточнил, что он везде говорил о ситуации в неподконтрольном украинской власти Донецке и о пленных.

Далее приводим текст выступления Асеева.

«Уважаемые дамы и господа, позвольте мне обратиться сегодня к вам не как журналисту, который провел более двух с половиной лет в плену. Я не хотел бы выступать перед вами и как человек, которого пытали. В месте, в котором я находился 28 месяцев, меня заставили дать интервью. В тот момент я не был журналистом, как не был журналистом и тот, кто брал это интервью. Люди, которые заставили меня его дать, сказали, что для их руководства – полковников и генералов – я всего лишь винтик, маленький человек, никто. Я ответил, что в этом между нами и разница – разница в том, что для них люди начинаются с полковников. Именно поэтому сегодня я хочу выступить перед вами как маленький человек – тот самый никто, которых сотни в донецких и луганских подвалах. Эти люди не просто "сидят": их жестоко пытают, часть – насилуют, часть – привлекают к тяжелым работам. Они лишены связи с близкими, лишены возможности оправдаться в суде. В месте моего заключения в Донецке был период, когда нас вообще не кормили. Все это происходит не в Сомали и даже не в Сирии. Все это происходит в центре Европы в игнорирование всего, во что верит весь цивилизованный мир. Но мне также известно, что мир изменился. Больше нет ситуации "Москва или Берлин", ситуации "или-или". Экономика и калькулятор все чаще берут верх над моралью и правом. Но есть вещи, которые неизменны до сих пор – это слова маленького человека перед людьми, которые нажимают на большие телефонные кнопки и что-то решают. В нашей ситуации последнюю кнопку нажимает Москва. И сегодня я прошу вас только об одном: если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти из донбасского плена хотя бы одну чью-то жизнь – сделайте это ради будущего, в котором важны не погоны, а человек. Того будущего, которого Российская Федерация лишила целую часть моей страны.

Благодарю за внимание».