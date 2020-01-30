Рассчитан на 540 посещений в сутки: Стало известно, когда на Донетчине откроют Областной диагностический центр (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) завершили строительные работы в Областном диагностическом центре и начали монтировать оборудование. Об этом сегодня, 30 января, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
«Это будет самый мощный и самый современный на сегодня центр на севере Донецкой области. Он рассчитан на 540 посещений в сутки. Планируем, что своих первых посетителей центр примет уже в первом полугодии 2020 года», – написал он.
По информации пресс-службы ДонОВГА, в центр доставлены компьютерные томографы и рентген аппараты. На данный момент смонтирован магнитно-резонансный томограф американского производства. «Эндоскопические комплексы самые современные в радиусе, наверное,
В центре отдельно будет делаться цистоскопия и бронхоскопия.
Напомним, ранее Кириленко рассказал о планах строительства в Краматорске областной многопрофильной больницы III уровня. Проект амбициозный и дорогой. Ориентировочная стоимость – 281 млн евро.
Как сообщалось ранее, в Славянске на базе областной детской больницы появится современный медицинский центр, проект которого разработали авторы здания Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» (Киев).