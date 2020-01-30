Карантин не нужен: В Киев прибыли первые эвакуированные из-за коронавируса туристы





Подробности читайте на УНИАН: В аэропорт «Борисполь» прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых вывезли из Китая из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10852721-v-borispole-prizemlilsya-pervyy-samolet-s-ukrainskimi-turistami-iz-kitaya.html

В Киев, в аэропорт «Борисполь», сегодня, 30 января, прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых вывезли из Китая из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Карантин для них, как оказалось, не является необходимым в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОС) Игорь Кузин во время пресс-брифинга «Ситуация с распространением вируса 2019-nCoV в мире и рекомендации для населения Украины», сообщает « Укринформ ».

«Карантин или изоляция пассажиров не приводит к повышению эффективности обнаружения, как новых случаев, так и к сдерживанию распространения эпидемии. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра, различают два возможных типа контакта – это контакт низкого и высокого степени риска. Пребывание в Китае и даже перелет с больным отнесен к низкой степени риска. Поэтому нет никакой доказательной базы, что карантин для пассажиров будет эффективным методом сдерживания или предотвращения нераспространения занесения коронавируса», – сказал он.

Кузин отметил, что действия, которые проводит ЦОС и Минздрав, направлены на максимально быструю локализацию коронавируса, если он потенциально будет занесен на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполнит два рейса из китайского города Санья для эвакуации украинских туристов из-за коронавируса.