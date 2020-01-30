США передадут Украине еще три «Айленда»

Представители Береговой охраны США и командования Военно-Морских Сил ВС Украины в Одессе проводят рабочую встречу относительно обсуждения условий соглашения о передаче Украине еще трех катеров типа «Айленд», сообщает информагентство Минобороны.

Как отмечает начальник управления кораблестроения командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук, сегодня два катера уже готовятся к переброске в город Балтимор. «Это процесс длительный и займет несколько месяцев. После перебазирования будет подготовлено комплектующее оборудование, которое, разумеется, не все есть на складах, его нужно будет заказывать, а это также определенное время. Поэтому мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, мы отправим на подготовку в первых числах 2021 года. И примерно в апреле Военно-Морские Силы Украины пополнят еще два катера типа "Айленд". Что касается третьего – он поступит чуть позже», – рассказывает Василий Радчук.

Также офицер заметил, что эти катера передадут Украине на значительно более выгодных условиях, чем первые два. «"Славянск" и "Старобельск" были переданы нам в состоянии, в котором находились на тот момент на базе хранения, бесплатно. А за восстановление технического состояния, подготовку экипажей и все виды командировок платила украинская сторона. Относительно этих трех катеров рассматривают вопрос стопроцентной оплаты со стороны США. То есть мы будем оплачивать исключительно транспортировку от Украины в США и в обратном направлении», – говорит капитан.