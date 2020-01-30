Влажность и плесень: В каких условиях живут переселенцы в общежитиях Херсона, отремонтированных за деньги ЕС (Фото)

В Херсоне в общежитиях, где проживают переселенцы, несколько этажей находятся в непригодном для проживания состоянии. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

Так, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав жителей АР Крым и города Севастополя Исмаил Халиков вместе с региональными представителями Февзи Каракашем и Артемом Ковалем с участием представителя Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) осуществили мониторинг мест компактного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Целью визита был мониторинг соблюдения прав ВПЛ на социальную защиту и на достойный уровень жизни.

Как сообщается, переселенцы на территории города Херсона проживают в нескольких общежитиях и обеспечены всем необходимым. В 2015-2016 годах в общежитиях были проведены ремонтные работы за счет средств, выделенных Евросоюзом.

«Однако, из-за длительной эксплуатации и нарушения строительных норм при ремонте, несколько этажей находятся в непригодном для проживания состоянии. Так, в некоторых комнатах не работает отопление, почти во всех санузлах плесень. Из-за влажности в помещениях жители болеют легочными заболеваниями, даже есть случаи туберкулеза. Фасадная часть здания требует срочного ремонта, поскольку там полностью отсутствует гидроизоляция», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подробный отчет по результатам проверки и рекомендации будут направлены в адрес объекта мониторинга.

Фото: Офис омбудсмена Украины

Как сообщалось ранее, в городе Геническ (Херсонская обл.) планируют построить многоэтажные дома для переселенцев из Крыма и Донбасса.