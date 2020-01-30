Платежки за тепло: Гончарук рассказал, какими они должны быть в январе и феврале

В январе и феврале граждане Украины должны также получить скидки в платежках за отопление. Об этом сегодня, 30 января, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«В январе и феврале люди должны получить так же пониженную стоимость платежек, как и в декабре», – написал он.

По данным премьер-министра, сейчас 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. «Как результат – за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местные власти еще должны приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло», – заявил Гончарук.

Он уточнил, что все необходимые механизмы для этого правительство предоставило местным властям. «Объективно сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В частности, это результат прозрачного рыночного ценообразования. Спасибо местной власти в тех областях, где произошел перерасчет тарифов. Те представители на местах, которые до сих пор этого не сделали, – призываю активно приобщиться к процессу», – подытожил Алексей Гончарук.

Как сообщалось ранее, Минрегион создал интерактивную карту перерасчетов платежей за отопление и горячую воду. А также в ведомстве разъяснили, как производится перерасчет платежей за центральное отопление.

Напомним, ранее Алексей Гончарук заявлял, правительство Украины приняло решение, позволяющее пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%.