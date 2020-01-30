Президент Украины Владимир Зеленский объявил 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине. Об этом говорится в указе № 31 / 2020, опубликованном сегодня, 30 января, на сайте Офиса президента.

В документе говорится, что «с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по реализации права на образование, создания возможностей для равного доступа украинских школьников к современной и качественной математического образования, формирования у них должного уровня математической компетентности, учитывая результаты международного исследования качества образования PISA по математической компетентности соискателей базового среднего образования в Украине, постановляю:

1. Объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине.

2. Кабинету Министров Украины обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению в 2020/2021 учебном году Года математического образования в Украине, предусмотрев, в частности:

внедрение в обучение современных практико-ориентированных принципов, в том числе с использованием ресурсов PISA, повышения качества учебно-методического обеспечения изучения математики, в частности учебников и учебных пособий по математике;

разработку электронных учебных ресурсов, направленных на развитие математической компетентности учащихся, применение математических инструментов для решения игровых и стратегических задач различного уровня сложности;

создание условий для обеспечения современного уровня преподавания математических дисциплин, в частности с применением эффективных технологий формирования и развития математической компетентности учащихся с учетом лучших отечественных и международных практик, изучение и внедрение опыта государств, которые демонстрируют высокие показатели по математической компетентности по результатам международного исследования качества образования PISA;

создание условий для повышения мотивации соискателей образования для успешного овладения математическими знаниями и навыками, их применение в социальной, экономической, технологической, научной и других сферах общественной жизни;

создание в учреждениях общего среднего образования условий для изучения математики по индивидуальной программе для учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержке в освоении предмета;

обеспечение надлежащей организации введения с 2021 года обязательного внешнего независимого оценивания по математике;

проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике, направленных на решение математических задач с поиском нестандартных подходов;

расширение возможностей для развития математической компетентности учащихся, в том числе через сеть математических кружков в учреждениях общего среднего образования, учреждениях дополнительного образования, проведения летних математических школ для учеников и учителей;

содействие созданию образовательных площадок для изучения математики на базе публичных библиотек».

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.