В Мариуполе возле многоэтажки ребенок нашел гранатометы

В Мариуполе на одной из улиц Центрального района вблизи многоэтажки ребенок нашел два гранатомета. Как выяснилось позже, они оказались пустыми. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Около половины третьего дня в полицию поступило сообщение, что возле одной из многоэтажек города лежат 2 подозрительных предмета. На место были немедленно направлены полицейские и спасатели. Взрывоопасных предметов не оказалось», – сказано в сообщении.

Как отмечается, гранатометы нашел возле двора своего дома ребенок. «Трогать обнаруженные предметы, к счастью, он не стал и сообщил о находке взрослым, которые позвонили в полицию», – говорится в сообщении.

К месту находки прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и сотрудники спасательной службы. «Находка оказалась пустой, и не несла никакой угрозы», – добавили в полиции.

Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

Правоохранители призвали граждан соблюдать осторожность, и при обнаружении каких-либо подозрительных предметов не трогать их, а сразу сообщать на линию 102.