Жилье и выборы: Мэр Харькова рассказал, как помогают переселенцам

В Харькове переселенцам оказывается поддержка. Об этом сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес во время встречи с заместителем главы миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

В ходе встречи они обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). «Харьковская область прифронтовая, но это не отражается на жизнедеятельности города с точки зрения безопасности, потому что спецслужбы обеспечивают данные мероприятия. Что касается экономической и социальной ситуаций, то у нас все нормально. Мы работаем, приняли программу доступного жилья для переселенцев. Они могут получать беспроцентные кредиты и покупать жилье. Также, по последней редакции закона о выборах, они станут полноценными участниками избирательного процесса», – сообщил Кернес.

В пресс-службе горсовета уточнили, что вынужденные переселенцы могут принять участие в Городской целевой программе строительства (приобретения) доступного жилья, если живут в Харькове больше года. Кредит выдается сроком на 15 лет под 0% годовых. Первый взнос – 5%.

Также сообщается, что до того, как Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс, Харьковский горсовет обратился к правительству с просьбой принять меры по внесению законодательной инициативы об обеспечении ВПЛ правом голоса на национальных, региональных и местных выборах.