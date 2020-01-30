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На неподконтрольной Луганщине ранены двое мирных жителей

30.01.20 19:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области медики госпитализировали мужчину и женщину, раненных в результате обстрела поселка Голубовское. Об этом сегодня, 30 января, сообщают местные информ-ресурсы.

Пострадавшие доставлены в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу. «Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу города Кировск (после переименования – Голубовка, – ред.)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ранения получили мужчина, 1965 года рождения, и женщина, 1951 года рождения.

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