Заложники бюрократических процедур: Как люди выезжают из «ДНР» для уплаты долгов и не могут вернуться назад

С начала года к мониторам благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») начали обращаться люди, которые приезжают на подконтрольную правительству территорию (ППТ) для уплаты налоговых долгов и не могут вернуться домой. Даже при условии погашения долга, в отношении этих лиц продолжает действовать временное ограничение на выезд из ППТ. Следовательно, они часто остаются без денег и крыши над головой на неопределенный срок. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба фонда.

«История, которую мы расскажем сегодня, – о десятках заложников бюрократических процедур», – говорится в сообщении.

Так, 54-летняя женщина, проживающая во временно неподконтрольном украинской власти поселке Старомихайловка, в октябре 2019 года пересекла линию разграничения через КПВВ «Марьинка». Тогда ее отвели для проверки к модулю СБУ, а документы сфотографировали. Причину таких действий не сообщили. В конце ноября она вернулась на временно неподконтрольную правительству территорию (ВНПТ) через тот же КПВВ. Ее документы снова сфотографировали и пропустили, а пограничник сообщил, что по ней действует временное ограничение на пересечение линии разграничения. Женщина решила выяснить причину и сделала письменный запрос на Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Через 10 дней получила ответ – запрет связан с налоговой задолженностью (долг по единому социальному взносу).

26 декабря 2019 года женщина въехала на ППТ, чтобы погасить задолженность и отменить запрет. Для этого обратилась в Марьинскую исполнительную службу, где ей сказали, что приближается конец года, счета закрыты, новые будут доступны в январе, поэтому посоветовали прийти почти через две недели, 8 января 2020 года. Женщине удалось найти знакомых в Марьинке, чтобы временно пожить у них.

8 января женщина получила реквизиты новых счетов и уже на следующий день оплатила 2 900 грн долга. Квитанции сразу передала в исполнительную службу.

Еще через несколько дней, 11 января, представители исполнительной службы прислали по почте в адрес Главного центра обработки специальной информации ГПСУ запрос об отмене ограничения на пересечение линии разграничения, который был доставлен 14 января.

Однако, по состоянию на 22 января 2020 года запрет не отменили. «Исполнительная служба рекомендует женщине ежедневно ездить на КПВВ и проверять, действует ли все еще запрет. На "горячей линии» ГПСУ такую ​​информацию по телефону не дают, а в ответ на электронный запрос просят предоставить номер и дату сопроводительного письма от исполнительной службы, где, в свою очередь, крайне эмоционально заявляют, что никому ничего не обязаны давать. По номерам "горячей линии" Министерства юстиции Украины женщину отправляют в Краматорский городской отдел государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции. А те говорят, что могут видеть только запреты, связанные с движимым и недвижимым имуществом, и обещают разобраться с Марьинским отделом», – рассказали правозащитники.

В итоге женщина больше месяца живет на ППТ у знакомых, которые пока ее не выгоняют. С работы на ВНПТ ее уволили, на ее место взяли другого человека. Представители БФ «Право на защиту» продолжают присылать письменные запросы ГПСУ, а женщина оставила жалобу на правительственной «горячей линии» 1545.

«По состоянию на 30 января, женщина каждые два дня ездит на КПВВ с надеждой, что ее запрет отменят. Впрочем, сколько женщине придется жить у посторонних людей без возможности вернуться домой – неизвестно. Человек просто приехал более месяца назад погасить задолженность», – резюмировали правозащитники.