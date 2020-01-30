$158 миллионов для Донбасса: Кому планируют помогать и чем (Инфографика)

158 млн долларов США в 2020 году – это сумма для покрытия базовых потребностей 2 млн наиболее уязвимых граждан на Донбассе. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине.

«2 миллиона человек на востоке Украины требуют неотложной гуманитарной помощи. Однако, из-за ограниченности средств ежегодно гуманитарное сообщество в состоянии охватить потребности только 1-го миллиона человек», – говорится в сообщении.

Так, согласно Плану гуманитарного реагирования для Украины на 2020 год, в помощи нуждаются:

528 тыс. пожилых людей;

372 тыс. детей;

176 тыс. людей с инвалидностью;

220 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

По кластерам распределение следующее:

$ 51 млн – такая сумма необходима для обеспечения защиты;

$ 27 млн ​​– на жилье и непродовольственные товары;

$ 22 млн – на здравоохранение;

$ 22 млн – на воду, санитарию и гигиену;

$ 18 млн – на еду, на средства к существованию;

$ 7 млн ​​– на образование;

$ 5 млн – многоцелевая денежная помощь;

$ 6 млн – общие услуги и поддержка.

Как уточняется, помощь планируют предоставить наиболее уязвимым людям по обе стороны от линии разграничения, включая ВПЛ в Донецкой и Луганской областях, а также в других регионах Украины. В частности:

0,85 млн людей, живущих на подконтрольной правительству территории;

0,91 млн человек, проживающих на неподконтрольных Украине территориях;

0,2 млн ВПЛ.

Что касается стратегических целей, то, согласно Плану на 2020 год, они таковы:

Предоставление срочной чрезвычайной помощи 2 млн человек, включая 220 тыс. уязвимых ВПЛ. Обеспечение потребностей в сфере защиты и защита прав 1,4 млн пострадавших в результате конфликта людей, включая ВПЛ. Укрепление способности реагирования на общегосударственном/местном уровне в координации с организациями, работающими в сфере развития в тех районах, где это целесообразно. Расширение и обеспечение гуманитарного доступа для 3,4 млн людей, нуждающихся в помощи, в районах с наиболее острыми проблемами.

Как сообщалось ранее, координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани обратилась с просьбой о выделении 158 млн долларов США для оказания гуманитарной помощи и обеспечения защиты 2 млн самых незащищенных людей в пострадавших от конфликта районах на востоке Украины в 2020 году. Был представлен План гуманитарного реагирования. Это комплексный план первоочередных мероприятий, является дорожной картой для 56 партнеров – учреждений ООН, национальных и международных неправительственных организаций.