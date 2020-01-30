Доступные кредиты: В правительство поступило 15 тысяч заявок на программу

В рамках программы «Доступные кредиты», которая стартует в Украине с 1 февраля, в правительство поступило 15 тысяч заявок, которые будут рассматриваться. Об этом сегодня, 30 января, под стенами Кабмина сообщил журналистам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает « УНН ».

Отвечая на вопрос журналистов, где правительство возьмет деньги для кредитования бизнеса, Милованов ответил: «Деньги в бюджете. (У нас сделан, – ред.) достаточный фонд на базе немецко-украинского финансового фонда. Вы о программе 5-7-9%, да? Сейчас подано уже 15 тысяч заявок. Надеемся, что мы все (заявки) сможем удовлетворить, но не все серьезные, есть мошеннические».

По его словам, все заявки будут рассмотрены и разделены на три части. «Первая – те, кто получат. Вторая – возможно, у них недостаточный бизнес-план или не хватает маркетинговой составляющей», – отметил Милованов.

По его словам, такие заявки будут передаваться в офис SMEDO, где людей будут обучать ведению бизнеса физически или онлайн. «И другая часть – будем просто отказывать, если они несерьезные или не отвечают критериям», – подытожил Милованов.

Напомним, программа по поддержке малого и среднего предпринимательства предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским госпрограммы «Возвращайся и оставайся».