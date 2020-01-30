На Лугащине незаконно добывали природный газ: Открыто уголовное дело

В Луганской области частное предприятие под видом геодезических работ незаконно добывало природный газ на территории лесного фонда. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратура Луганской области выявила факт незаконной добычи природного газа на территории земель лесного фонда. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст.197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка)», – говорится в сообщении.

Так, частное предприятие без разрешения Луганской областной государственной администрации на выделение земли для разработки месторождений организовало незаконную схему добычи полезных ископаемых общегосударственного значения под видом поисковых и геодезических работ.

По информации прокуратуры, субъект хозяйствования в 2019 году самовольно занял 3 земельных участка общей площадью более 6 га, предназначенных для сохранения лесных ресурсов. Добыча природного газа проходила под прикрытием соглашений, заключенных с Гослесоохотхозяйством.

«Сейчас в уголовном производстве проведены первоочередные следственные действия, в ходе которых подтверждено отсутствие правовых оснований для использования указанных земель. Исследуется вопрос о нанесении ущерба интересам государства в результате ненадлежащей охраны лесов уполномоченными органами власти», – сказано в сообщении.

Кроме того, для пресечения нарушений требований законодательства прокуратура заявила в Хозяйственный суд Луганской области исковое заявление в интересах государства в лице Луганской ОГА о признании сделок недействительными и возврате земельных участков государственной собственности лесохозяйственного назначения.

Судом открыто производство по делу. Сейчас продолжается судебное разбирательство.

Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Санкция ч.1 ст.197-1 УК Украины предусматривает штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.