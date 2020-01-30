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В «ДНР» закрылись супермаркеты большой торговой сети

30.01.20 20:37

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области сеть супермаркетов «Пять вершин» прекратила свою деятельность. Об этом сегодня, 30 января, пишут местные интернет-ресурсы со ссылкой на несколько неназванных источников, в том числе в самой сети.

Как утверждает один из собеседников, прекращение деятельности супермаркетов не связано с внешними факторами. «Ни о каком падении покупательского спроса сейчас речи нет. Сеть закрылась из-за неграмотного менеджмента и внутренних разногласий. Мажоритарный собственник изначально начал вести бизнес весьма странными методами», заявил собеседник. Он считает, что если бы закрытие «Пяти вершин» было обусловлено падением потребительского спроса, то в «ДНР» бы разными темпами закрывались все сети.

Местные интрернет-ресурсы напоминают, что летом 2019 года вывеска сети супермаркетов «Пять вершин» появилась на большинстве магазинов сети «Семерочка». Таким образом, «Пять вершин» просуществовали ровно полгода. Некоторые магазины, из 11 открывшихся летом, начали закрываться уже через несколько месяцев.

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