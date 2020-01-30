Трудности бюджета: Предприятиям снова задержали возмещение НДС (Видео)

Предприятиям снова задержали возмещение НДС. Средства, которые должны были пойти на возврат переплаты налога, временно направляют на социальные выплаты. Это происходит из-за трудностей наполнения бюджета. Эксперты отмечают, что в свою очередь несвоевременное возмещение НДС может привести к задержке заработных плат и сокращению производства, передает телеканал «Украина».

«Проблема у нас начала возникать в последние несколько месяцев прошлого года. И боюсь, к сожалению, мы будем сталкиваться с такой проблемой как минимум первый квартал 2020 года, когда доходы – меньше, чем запланированы, а расходы нужно финансировать. Нужно платить зарплаты бюджетникам, делать социальные расходы, содержать бюджетные учреждения и т. п.», – прокомментировал экономический эксперт Борис Кушнирук.