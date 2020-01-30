«Долги сумасшедшие»: Как на Донетчине протестовали шахтеры (Видео)

Сегодня, 30 января, в Мирнограде (Донецкая обл.) протестовали горняки местных государственных шахт. В центре города даже перекрыли дорогу. Государство задолжало шахтерам десятки миллионов гривен.

«Мы проводим акцию в поддержку наших шахтеров, которым не выплачивают заработную плату», – сказал протестующий.

«Чем кормить детей, обувать, одевать, кормить?», – говорит женщина.

«Как шахтер может работать без тормозков? За коммуналку некоторые перестали уже платить, долги сумасшедшие», – добавляет мужчина.

Из-за блокирования дорог образовались пробки. Некоторые машины разворачивались, другим водителям приходилось ждать. Водитель Сергей вез полный автобус пассажиров. «Надо бастовать не на дороге, а бастовать возле администрации, а не здесь. Я тоже на работе, у меня график, у людей автобусы. Что это за беспорядок?» – считает он.

По словам горняков, прибегли к такому из-за отчаяния. Потому что не получают заработанных денег третий месяц. Сейчас долг составляет 93 млн грн. «Дорога государственного значения. Чтобы ничего не нарушать, через пешеходный переход ходим туда-сюда. Акция протеста. Зарплату не выплачивают, потому сюда и выходим», – объяснил шахтер Государственного предприятия «Мирноградуголь» Роман.

Шахтеры подчеркивают, что встречи с руководством «Мирноградугля» дел не решает. Долги растут, оборудование старое, тонны угля не отгружают. «Складируется на угольном складе, отгружать, как такое, его не отгружают. Люди добывают, опускаются в шахту и за это не получают ничего», – сказал протестующий.

«Оборудования нет, на старом работаем», – добавил другой участник акции протеста.

Разблокировали дороги только после обеда. Свои требования горняки направят президенту и в профильное министерство.

Как сообщалось ранее, горняки заблокировали движение транспорта на перекрестке улиц Соборная и Центральная, недалеко от шахтоуправления.

Источник: ТК «Донбасс»