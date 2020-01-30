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В «ЛНР»: В Луганске на карантин закрыли 5 школ

30.01.20 20:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске с завтрашнего дня, 31 января, вводят карантин в пяти учреждениях образования в связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сегодня, 30 января, сообщили местные интернет-ресурсы.

«Учебно-воспитательный процесс в пяти учреждениях образования Луганска с 31 января приостанавливается, такое решение было принято на основании данных эпидемиологического анализа», – говорится в сообщении.

В местной СЭС уточнили, что карантин вводится в Луганском учебно-воспитательном объединении («ЛНР») «Барвинок», а также школах №№ 20, 44, 54, 67. В учреждении добавили, что о дате возобновления занятий будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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