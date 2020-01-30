В Минзраве рассказали, защитит ли маска от коронавируса

Маска не дает абсолютной защиты от нового коронавируса, который передается воздушно-капельным путем. Поэтому использовать ее следует вместе с другими средствами защиты. Об этом сегодня, 30 января, на своей странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

«Известно, что передача нового коронавируса между людьми происходит только воздушно-капельным путем. Маска не дает абсолютной защиты. Использовать ее следует с другими средствами защиты, чтобы не создавать ложного чувства безопасности», – говорится в сообщении.

Также, по рекомендации ЦОЗ, в случае использования маски, как индивидуального средства защиты, нужно обратить внимание:

она должна покрывать нос и рот;

должна плотно прилегать, без отступлений по краям;

заменить маску следует сразу, как только она стала влажной;

не трогать центральную часть маски руками;

не использовать маску повторно.

«Людям с любыми респираторными симптомами необходимо носить маску, чтобы не распространять инфекцию», – подчеркнули медики.

Здоровым людям нужно избегать больших скоплений, особенно в закрытых помещениях. Всем медицинским работникам необходимо носить обычную маску при работе с пациентами с подозрением, и использовать респиратор уровня N 95 и выше при проведении манипуляций, таких как бронхоскопия и др.

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