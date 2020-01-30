Тревожность, депрессия и ПТСР: Переселенцы и ветераны АТО/ООС описали свое состояние

В Украине переселенцев и военных в рамках исследования просили описать свое состояние. Как оказалось, чаще всего это состояния тревожности, депрессии и посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). Об этом рассказал руководитель центра психического здоровья и психосоциального сопровождения Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей Богданов, передает «Радио Свобода».

По его словам, хотя с тревожностью, ПТСР, депрессией и другими болезненными состояниями психики общество уже хорошо знакомо и, казалось бы, должно прекратить стигматизировать тех, кто такое переживает, люди до сих пор боятся обращаться за психологической помощью, а часть – не доводят терапию до конца. К такому выводу пришли исследователи эффективности программы «СЕТА» – программы психологической помощи ветеранам, перемещенным лицам и членам их семей, разработанной университетом Джонса Хопкинса (США). В начале исследования действенности программы «СЕТА» в Украине проводилось анкетирование среди военных и переселенцев, где их просили описать свое состояние.

Богданов отметил, что чаще за психологической помощью обращаются женщины. Мужчины – реже. «Во время исследования у нас было: в начале 57 пилотных кейсов, когда мы только адаптировали программу. После начала исследования было 302 клиента, 246 из них получили программу "СЕТА", еще 56 человек ожидали 6 месяцев. В это время мы измеряли их состояние, чтобы сравнить их с основной группой. Мы поделили людей на две группы: первые – это те, кто получал стандартную программу – 8-12 консультаций, вторая – 5 консультаций», – рассказал Богданов.

По словам исследователя, программа психологической помощи уже зарекомендовала себя во многих странах, где продолжаются военные конфликты, поэтому решили внедрять ее и в Украине. Кроме того, из-за того, что тяжелая доступность психологической помощи часто отпугивает потенциальных клиентов, в рамках программы еще и учат консультантов, которые будут помогать справляться с проявлениями ПТСР и депрессии у ветеранов и переселенцев.

Именно из-за недоступности до психологической помощи в эту программу обратился и ветеран батальона «Айдар» Александр Алиев. По его словам, обращаться к психотерапевтам в диспансерах было страшно. «У меня был тяжелый опыт, я получил ранения и попал в плен. После обмена и лечения я столкнулся с психологическими проблемами. Это была паранойя, недоверие, страх больших скоплений людей ... Также столкнулся с проблемами в семье. По возвращении и до сегодня я не могу сказать, что имею доступ к психологической помощи как ветеран, потому что должности психологов есть только в наркодиспансере, психоневрологическом и в госпитале ветеранов войны», – поделился Алиев.

После обращения к программе Александр прошел обучение в качестве консультанта для того, чтобы помогать таким, как он.

Исследователи отмечают, что люди, прошедшие реабилитацию в рамках программы, лишились не менее половины своих психологических проблем. Кроме того, среди исследованных случаев не было зафиксировано рецидивов. Хотя в начале исследования 30% опрошенных имели мысли о самоубийстве и не знали, как выйти из тревожных состояний.

В дальнейшем программа «СЕТА» планируется внедряться совместно с Министерством социальной политики, Министерством здравоохранения и Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ).

Напомним, в OCHA Ukraine заявили, что из-за вооруженного конфликта у трех из четырех жителей Донбасса наблюдаются симптомы психологических расстройств.