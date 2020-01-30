ВНО-2020: В ГМС разъяснили, какие документы подтверждают личность при регистрации

В Украине с 3 февраля 2020 года начнется регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО). В Государственной миграционной службе (ГМС) Украины разъяснили, какие документы, подтверждающие личность, могут быть использованы при регистрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, согласно требованиям приказа Министерства образования и науки (МОН) Украины № 25 «Некоторые вопросы нормативного обеспечения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования» одним из обязательных условий для регистрации, является подача участником тестирования документа, удостоверяющего его личность.

Как напомнили в ГМС, для граждан Украины, которым исполнилось 14 лет, документом, удостоверяющим личность владельца и подтверждающим гражданство Украины, является ID-карта.

Также, иностранцы и лица без гражданства для регистрации на ВНО подают копию паспортного или другого документа, удостоверяющего личность. К таким документам относятся:

документ, выданный уполномоченным органом иностранного государства, который подтверждает гражданство иностранца, удостоверяет личность иностранца или лица без гражданства, предоставляет право на въезд или выезд из государства и признается Украиной;

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на временное жительство;

вид на постоянное жительство;

справка об обращении за защитой в Украине;

удостоверение личности, которой предоставлена дополнительная защита;

удостоверение беженца.

«Подробную информацию по этому вопросу можно получить в региональных центрах оценивания качества образования», – добавили в миграционной службе.