«Амстердам +»: Цена на газ для украинцев будет определяться по-новому (Видео)

Цена газа для украинцев будет определяться по новому принципу. И будет меняться ежемесячно. Новая модель ценообразования в правительстве называют рыночной. И она один-в-один похожа на так называемую формулу «Роттердам+». При этом в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) считали эту схему необоснованной, и даже по этому поводу открыли уголовное производство. То есть одна и та же формула была плохой для угля, но оказалась хорошей для газа, передает телеканал «Украина».

Цену на газ, украинский или импортный, отныне продавцы будут составлять для населения по новому принципу. Возьмут стоимость горючего в голландском хабе Титиеф, прибавят затраты на доставку. К примеру, в январе на ценнике будет 4650 грн за тысячу кубометров, плюс НДС и затраты на транспортировку. Министр энергетики Алексей Оржель говорит, что окончательная стоимость станет 6-7 тыс. грн, в зависимости от облгазов.

«В январе будет действовать цена 4650 грн. В феврале – формула, можно следить за индексами хаба, цену можно рассчитать самому. Я уверен, что в феврале можно ожидать еще одно снижение цены на газ», – сказал министр.

Министр энергетики периода 2005-2006 гг. Иван Плачков убежден, что формирование цен на газ «вручную» больше не будет. Новая модель расчета приближает нас к прозрачным рыночным правилам. «Если мы вспомним историю, то в 90-е годы цена определялась субъективно. Ориентировались на себестоимость, на цену, по которой покупали в России, достаточно сильной была политическая составляющая», – комментирует он.

Но новая модель расчета стоимости газа для Украины не нова. По этому же принципу с 2016 года определяли цену на энергетический уголь – так называемая формула «Роттердам+». Впрочем, тогда критики считали ее коррупционной, а НАБУ до сих пор проводит расследование по ней. Среди подозреваемых – бывший руководитель Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, который согласовал применение формулы. Сейчас он живет за границей. Вовк убежден: возвращение к этому принципу ценообразования доказывает, что он – невиновен.

«Я считаю, что концептуальных различий нет. Принцип такой же, как был в демонизированной формуле "Роттердам +". То есть, правительство этим решением подтверждает, что подход, использованный комиссией, которую я возглавлял, был правильный», – отметил Вовк.

О том, что принципы расчета цен на уголь и газ вполне идентичны, говорят и энергоэксперты. Юрий Корольчук даже называет формулу правительства «Амстердам +» – по аналогии с формулой определения стоимости угля. Правда, по его мнению, газовая формула значительно проигрывает «Роттердаму+» – предусмотреть цену больше, чем на месяц не получится. «По "Роттердам +" рассчитывалась единая цена на весь год. В случае "Амстердам +" цена газа будет рассчитываться ежемесячно. То есть, сегодня она может быть дешевле, 120 долларов, а через месяц, например, 250 долларов», – поясняет он.

Однако следствие по применению формулы «Роттердам +» идет до сих пор. Доводы относительно ее неоправданности не были убедительными для суда и энергоэкспертов. А теперь вообще рассыпаются, когда государство вводит аналогичную формулу для газа.