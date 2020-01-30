Четыре тренировки: Луганская «Заря» вернулась из Турции

Завершились первые учебно-тренировочные сборы луганской «Зари» в Турции. Сегодня, 30 января, «черно-белые» вернулись в Запорожье, сообщает пресс-служба клуба.

«Ребята получат несколько выходных дней, после чего команду снова ждет Анталья, где, собственно, и пройдет второй этап подготовки», – говорится в сообщении.

За время проведения первых сборов луганчане провели четыре совместные тренировки. Сначала были обыграны «Нефтчи» – 4:0 и ЛКС «Лодзь» – 1:0. Затем последовала ничья с «Пястом» – 0:0 и в завершении «черно-белые» обыграли сербский «Вождовац» – 2:0!

Уже в воскресенье, 2 февраля, из Запорожья «Заря» вновь отправится в Турцию, где и проведет финальный этап сборов.