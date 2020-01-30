Две платежки за газ: Что означают новые правила в Украине для потребителей

В Украине с 24 декабря 2019 года изменился механизм определения цены на газ: отдельно выделена оплата услуг по его доставке. Таким образом, с января все потребители получат отдельные счета: один – за газ, второй – за его доставку. Предполагается, что на суммах в платежках и кошельках украинцев это никак не отразится. Однако, есть опасения, что разница все же будет, в зависимости от региона. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передает «Слово і Діло».

Гончар пояснил, что одна платежка сейчас разделяется на две части: товарную и транспортную. Нужно учесть, что расстояние отправки, как и в любой другой почтовой отправки, очень разное.

«Все будет зависеть от облгазов, от того, как они все эти вопросы решат. В целом разница в некоторых регионах может быть очень существенна», – отметил Гончар.

Он уточнил, что такое разделение планировалось еще пару лет назад, когда был принят закон «О рынке газа». «Дело в том, что анбандлинг (отделение газотранспортной системы от "Нафтогаза", – ред.) касается не только "Нафтогаза", но и облгазов, которые непосредственно доставляют газ потребителям. Облгазы – фактически частные структуры. Решено было выделить транспортную составляющую и теперь, грубо говоря, облгазы – это почта, которая доставляет газовые посылки», – разъяснил энергетик.

Эксперт подчеркнул, что преимущество такого обособленного подхода в том, что потребитель может выбирать, с кем из трейдеров сотрудничать, кто предложит более дешевый газ, лучшие условия.

Энергетик уточнил, что облгаз, независимо от того, с кем потребитель заключил договор о покупке газа, обязан доставить газ, за это потребитель платит отдельно.

Гончар сделал акцент на том, что такие меры соответствуют европейской практике, которая довольно хорошо работает. Однако, выразил предостережения эксперт, на начальном этапе в Украине вряд ли будет все безоблачно.

«Как правило, за облгазами, сбытовыми компаниями через офшоры стоят одни и те же владельцы, которые прячутся за подставными фирмами», – подытожил Михаил Гончар.