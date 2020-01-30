Первоцветы в январе: На Луганщине изучают, как аномально теплая зима повлияет на будущий урожай (Видео)

В Луганской области распустились весенние первоцветы. Подснежники цветут во дворах Кременной, Северодонецка и на окраинах. Пока жители наслаждаются пробуждением природы, метеорологи и агрономы обеспокоены и изучают, как аномально теплая зима повлияет на будущий урожай.

В Северодонецке в течение нескольких недель температура воздуха доходила до плюс пяти, местами было солнечно. Такая погода сделала свое дело – расцвели калужницы, а у деревьев позеленели почки. «Вон, зелень – это лилия белая вылезла. У меня дача недалеко, я приехала недавно, а пионы уже красненькие росточки вылезли», – рассказывает местная жительница.

Лесные подснежники в Северодонецке начали появляться именно на крещенские морозы. Сейчас, в конце зимнего месяца, зелень радует местных во дворах и на газонах. «Погода отличная, видите, вот на велосипеде езжу. Цветы – это цветы жизни, как и дети. Мы им всегда рады, пускай себе растут», – говорит местный житель.

А вот метеорологи считают, что к добру это не приведет. Их станция расположена в Лисичанске в нескольких километрах от цветников, и чуть выше. Здесь вокруг снег. Подснежники, как говорят специалисты, не ошиблись – погода похожа на мартовскую, пока температура лишь на одну ночь зимы опускалась до минус семи. «Погода похожа на мартовскую, но можно им посочувствовать. Она побила все рекорды за все время наблюдения. Но я хочу сказать, что зима еще не закончена. И абсолютный минимум у нас, например, зарегистрирован в Сватово в 1964 году. Это было 8 марта. Было минус 35 градусов», – сообщила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Надежда Лебедева.

Вот и сейчас сухой термометр показывает плюс, а смоченный – то есть температура, которая оказывает влияние на организмы, – чуть ниже нулевой отметки.

Агрономы-метеорологи начинают исследовать озимые: с поля выкапывают несколько квадратных метров вместе с почвой и проращивают в лаборатории, чтобы спрогнозировать, как поведут себя растения в скором времени.

Впервые в их практике грунтовые пробы развалились. Из-за рекордно теплой зимы влага не замерзает и не задерживается. Растения же остались незакаленными, а если их теплыми, мокрыми и длинными зелеными накроет снегом, то могут сгнить. «Не все перезимуют. Какие-то просто погибнут. Если бы зима была как зима, с хорошим температурным режимом, с морозами, с достаточным количеством снега, то такого бы не происходило. Все зависит от того, что дальше будет в феврале и марте. Если будут очень обильные осадки в виде снега или будут сильные морозы, то все может быть еще хуже», – объясняет техник-метеоролог Марина Петренко.

Но пока весна шагает не только по улицам Северодонецка. Зашла и в лес, где зеленеет трава, цветут те же калужницы и вылезают весенние грибы. И на ближайшие 10 дней синоптики изменений не прогнозируют.

Источник: ТК «Донбасс»