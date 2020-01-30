ВОЗ объявила распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

Сегодня, 30 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового коронавируса nCoV2019 чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс-Украина».

«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», – сообщил генеральный директор ВОЗ.

Он отметил, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания. «Китай фактически ввел новый стандарты для действий в таких ситуациях», – подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

В то же время, он выразил обеспокоенность тем, что вирус может распространится в страны со слабой системой здравоохранения. «Однако, мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения», – сказал глава ВОЗ.

«Мы должны действовать сейчас, чтобы подготовить страны к такому сценарию», – добавил он.