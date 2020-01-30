RU
Все новости

ВОЗ объявила распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

30.01.20 22:28

Сегодня, 30 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового коронавируса nCoV2019 чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс-Украина».

«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», – сообщил генеральный директор ВОЗ.

Он отметил, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания. «Китай фактически ввел новый стандарты для действий в таких ситуациях», – подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

В то же время, он выразил обеспокоенность тем, что вирус может распространится в страны со слабой системой здравоохранения. «Однако, мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения», – сказал глава ВОЗ.

«Мы должны действовать сейчас, чтобы подготовить страны к такому сценарию», – добавил он.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк