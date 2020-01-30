Обмен пленными: Договоренности о новом обмене между РФ и Украиной пока нет

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пока не располагает информацией, подтверждающей наличие новых договоренностей относительно обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом она заявила сегодня, 30 января, российским журналистам в Страсбурге, сообщает российский ТАСС.

«Как показывает практика, началом работы по обмену гражданами между двумя государствами является договоренность двух президентов. Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало», – заявила Москалькова.

В сентябре 2020 года Россия и Украина уже произвели взаимное освобождение и возвращение на родину арестованных или осужденных граждан по формуле «35 на 35».

Неделю назад Владимир Зеленский сообщил, что Россия и Украина начали переговоры о новом этапе обмена удерживаемыми лицами. По его словам, одновременно обсуждаются, как он выразился, «два трека, два списка». Один – с «Л-ДНР», другой – с Россией.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова ранее также заявляла, что Украина добивается возвращения на родину 115 украинских граждан, в отношении которых в РФ расследуются уголовные дела либо уже вынесены судебные приговоры.

Также Государственная криминально-исполнительная служба Украины сообщала, что в Украине удерживаются более 300 граждан России.

Ранее сообщалось, что украинская сторона 29 января на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске передала новый список своих граждан, которых хочет вернуть через обмен с Россией и «Л-ДНР».