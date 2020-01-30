Вместо мамы – воспитатель: Жителям Донетчины рассказали, как адаптировать малыша к детсаду (Видео)

В каком возрасте малыша лучше отдавать в детский сад и как адаптировать к нему, чтобы ребенок не боялся, рассказали педагоги жителям Мариуполя.

Так, многие дети боятся, когда их впервые приводят в детский сад. Как рассказала мама двухлетнего Прохора, Анастасия, малыш сначала очень скучал по родным. И сейчас остается в группе только на полдня.

«Сейчас уже стали после обеда забирать. До этого мы приводили его на часик. Потом чуть-чуть время увеличили, где-то на полтора часа. И так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, пока ребенок не привык к коллективу, к группе, к воспитателю», – говорит Анастасия.

Другая горожанка, Алена Осипова, вспоминает, как начинала водить в детский сад дочь. Поначалу приходилось прибегать даже к хитрости. «Но потом у нее появились друзья, ей очень понравилось ходить в садик. Даже когда она была без настроения, то брала свою любимую игрушку как бы и вела ее в садик», – делится Алена.

Воспитатели советуют готовить детей к новому коллективу еще дома. Рассказывать о новых друзьях и интересных приключениях. А когда поведут малыша в садик, стоит прихватить какую-то свою вещь.

«Они даже свои рюкзачки носят за собой с одеждой. Часть домашней среды, которая им родная. Когда они идут в детский сад, мама должна рассказывать, как там хорошо, какие условия. То есть, подготавливать ребенку позитивную основу», – советует воспитательница Ирина Сергеева.

А еще лучше, говорят педагоги, – не торопиться. И не отдавать малышей в сад в слишком раннем возрасте. «Лучший возраст – это 2,5 годика. Это потому что дети уже более окрепшие. Дети более самостоятельные, навыки обслуживания уже сформированы. И такие дети лучше отходят от мамочек», – пояснила заведующая дошкольного учреждения Светлана Карташова.

Также надо помнить, что полную картину видит только воспитатель. Поэтому, если он советует не оставлять ребенка надолго, стоит прислушаться.

Источник: ТК «Сигма»