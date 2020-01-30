Новый закон об образовании: Зачем и как писать мотивационное письмо при поступлении

В январе этого года в Украине начал действовать закон об образовании, который предусматривает изменения для абитуриентов, студентов и, в частности, вузов. Одним из пунктов является то, что во время вступительной кампании в учреждения высшего образования будут принимать мотивационные письма, за которые абитуриент сможет получить дополнительные баллы при поступлении. Подробнее о нововведениях рассказали в Министерстве образования и науки (МОН), сообщает « 112.ua ».

«Целью введения мотивационного письма является стимулирование выпускников к ответственному выбору учреждения образования, специальности и образовательной программы», – отметили в МОН.

Мотивационное письмо – это документ, в котором поступающий описывает, почему он хочет учиться в выбранном высшем учебном заведении и почему именно его должны зачислить в вуз.

Действующим законодательством не предусматривается установление требований к мотивационному письму. Соответствующие требования могут устанавливаться каждым отдельным учреждением высшего образования (УВО).

Обычно мотивационное письмо состоит из трех частей: вступления, основной части и заключения. Начало письма должно заинтересовать членов приемной комиссии, вызвать заинтересованность к абитуриенту, проявить желание читать дальше. Растягивать вступительную часть не стоит.

Основная часть – это рассказ о себе. Абитуриент может рассказать, почему он выбрал именно это учебное заведение. Нужно как можно лучше раскрыть свои знания по будущей специальности. Если есть собственные достижения, касающиеся выбранной профессии, стоит об этом написать.

В документе стоит рассказать и о личных качествах: коммуникабельный ли вы человек, находите ли общий язык в коллективе, есть ли стимул учиться и начинать собственный проект. Можно акцентироватьна своих целях и планах на будущее.

Если абитуриент собирается подавать документы для поступления в несколько учебных заведений, то не стоит писать мотивационное письмо с одинаковым текстом для всех выбранных вузов. Ведь нужно принимать во внимание специфику вуза и специальности.

Мотивационное письмо следует написать не в последнюю минуту, а раньше, чтобы было время обдумать каждое написанное слово и свое решение относительно поступления на конкретную специальность.

В законе указано, что баллы за мотивационное письмо будут добавлять лишь при условии, если его результаты обнародуют на веб-сайте заведения высшего образования до начала основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО). То есть законом не установлено обязательное требование относительно учета этой составляющей конкурсного балла.

Каждое отдельное учреждение должно определить, будет ли оно учитывать письмо во время вступительной кампании 2020 года. Соответствующую информацию УВО должны обнародовать после внесения изменений в Условия приема на обучение для получения высшего образования. (Проект указа о внесении соответствующих изменений разработан МОН и готовится к вынесению на общественное обсуждение).

Это также определяется каждым учреждением высшего образования отдельно. Единственное требование действующего законодательства – обнародование результатов их проверки на веб-сайте заведения (в случае зачисления) до начала основной сессии внешнего независимого оценивания.

Вес балла за мотивационное письмо абитуриента может составлять от 0 до 1 % конкурсного балла при условии обнародования результатов оценивания мотивационных писем на веб-сайте заведения высшего образования до начала основной сессии внешнего независимого оценивания. Критерии также определяются каждым отдельным учреждением высшего образования.

И последнее. Проверьте грамматику, орфографию и пунктуацию. Дайте прочитать письмо нескольким людям, чтобы убедиться, что текст понятен, структурирован и логичен.