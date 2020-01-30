В Нацбанке объяснили, почему падает гривна

В Национальном банке Украины (НБУ) объяснили, почему на начало 2020 года курс гривны перешел к падению после того, как в конце 2019 гривна существенно возрастала. Как сообщил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб во время брифинга по вопросам монетарной политики, курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов, сообщает Hromadske .

«В начале года импорт преобладает над экспортом, и в прошлые годы такое было также. Кроме этого, мы видели активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту», – отметил Сологуб.

По его словам, в конце 2019 года правительство и эксперты часто критиковали НБУ за то, что Нацбанк позволяет существенное укрепление гривны и делает недостаточно для того, чтобы поддерживать курс на низком уровне. «Сейчас мы наблюдаем другую сторону этой гибкости (курса валют, – ред.)», – добавил заместитель главы НБУ.

Сологуб подчеркнул, что несмотря на девальвацию гривны, политика Нацбанка не изменилась: он не устанавливает искусственного курса валют, а лишь «гасит» шоки, продавая валюту из международных золотовалютных резервов Украины.