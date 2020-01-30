Эксперт пояснил, почему Гримчака освободили из-под стражи

Говорить, о том, что бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак выпущен на свободу преждевременно, поскольку он находится под домашним арестом до 14 февраля, а затем мера пресечения может быть продлена или пересмотрена. Такое мнение выразил адвокат «Столичной коллегии адвокатов» Геннадий Дубов, передает «Слово і Діло».

Следует напомнить, что защита Гримчака подала ходатайство в суд о смене меры пресечения. Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей с альтернативой залога на круглосуточный домашний арест. Срок действия меры пресечения – до 14 февраля, на время досудебного расследования.

«Если обвинение не обратится вовремя в суд, то мера пресечения Гримчаку автоматически не будет продлена. Она избирается на 60 дней. В данном случае – до 14 февраля», – пояснил Дубов.

По его словам, есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. Обвинение может обратиться в суд до 14 февраля, с ходатайством об изменении меры пресечения, если Гримчак нарушит домашний арест.

В случае, если уголовное производство будет закрыто, соответственно, и мера пресечения автоматически отпадает. Если же обвинение не обратится в суд, тогда мера пресечения «слетит», потому что автоматического продления не предусматривает.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки. Напомним, что Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Юрию Гримчаку.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак якобы получал предложение занять «пост министра" у незаконных вооруженных формирований (НВФ) на временно неподконтрольном Донбассе. В свою очередь, адвокат Гримчака Татьяна Матяш заявила, что экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку не предлагали стать «министром» в «ДНР».