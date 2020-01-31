Пенсия – в 60: На Донетчине рассказали об увеличении пенсионного возраста для женщин (Видео)

В Украине с 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет. Однако, изменения начались уже в этом году. Трудовой стаж для выхода на заслуженный отдых также будет меняться. О том, каким он будет рассказали в управлении Пенсионного фонда Центрального района города Мариуполя.

Так, по словам жительницы Мариуполя Натальи Кирьяковой, она вышла на пенсию около года назад. Женщина была судьей. По ее словам, пришлось работать до 65 лет, поскольку не хватало стажа.

«Я считаю, что для женщины оптимальный возраст выхода на пенсию – это 55 лет. Те женщины, которые захотят, будут и дальше работать. Вы же знаете, что женщина работает не только у себя на работе, но и в семье несет груз достойный: воспитывает детей, обслуживает семью – мужа и детей», – говорит Наталья Павловна.

Другая мариупольчанка, Лариса Ключко, также считает, что пенсионный возраст для женщин должен быть меньше. «Это нехорошо. Будут наши дети страдать, и внуки страдать. Ну государству-то, видимо, выгодно, а людям – нет. Пусть пенсии увеличат», – считает пенсионерка.

Еще одна горожанка, Надежда Беспрозваная, которая работала до 55 лет и уже на пенсии, делится, что сейчас денег не хватает, однако есть кому ей помочь.

«Внуки и сын помогает мне деньгами. Ну, а так, мы с мужем экономим. Я не хочу сказать, что мы голодаем, нет, мы живем нормально. Конечно, если бы было немного больше денег, то мы бы и чувствовали себя вольнее», – поясняет женщина.

Размер пенсионных выплат зависит также от возраста и стажа. Однако, в этом году пенсионный возраст для женщин увеличат. До 1 апреля на заслуженный отдых можно будет выйти еще в 59 лет. После 1 апреля – в 59 лет и 6 месяцев. А через год – только в 60 лет.

«Необходимый стаж для назначения пенсии составляет 27 лет, в 2021 году он будет уже 28 лет и так до 2028 года, когда общий трудовой стаж должен будет составлять 35 лет. Если женщины не имеют необходимого трудового стажа пенсионный возраст для них будет составлять 63 или 65 лет – в зависимости от стажа», – разъяснила заведующая сектором управления Пенсионного фонда Центрального района Мариуполя Евгения Антифеева.

Источник: ТК «Сигма»