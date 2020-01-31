Наступил на взрывное устройство: В Марьинке ранен пожилой мужчина

В Марьинке (Донецкая обл.) мужчина получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 30 января.

В больнице в Курахово наблюдатели видели мужчину (86 лет) с ранами на ногах и нижней части спины. По его словам, 25 января он выносил мусор возле своего дома на юго-восточной окраине Марьинки, когда наступил на какой-то предмет и услышал громкий звук, а также увидел дым и кровь.

Мужчина вернулся домой, в котором он проживает один, и позвонил дочери, которая доставила его в больницу на следующий день.

По словам врача, мужчина поступил в больницу 26 января с множественными осколочными ранениями нижней части спины и обоих ног.

В полиции Курахово сообщили, что фрагменты взрывного устройства были найдены во дворе дома потерпевшего.