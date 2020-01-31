Получил автомобили за зачисление студентов: Ректора вуза на Донетчине обвиняют во взяточничестве

Завершено расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области, который обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов завершено. Подозреваемому инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины), и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

По версии следствия, указанное должностное лицо в течение 2018 года получило от представителя общества с ограниченной ответственностью, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, неправомерную выгоду. В частности, была получена неправомерная выгода в виде двух автомобилей BMW X3 стоимостью более 1,2 млн грн и BMW X5 стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в университет.

Впоследствии ректор внес в ежегодную декларацию заведомо недостоверные сведения о получении в пользование автомобиля «BMW X3» на основании несуществующего договора ссуды.

В настоящее время продолжается ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.